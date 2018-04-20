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Doğum günü mumunu böyle söndürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 20.04.2018 14:18 | Son Güncelleme

Çin'de doğum günü mumunu söndüren kedinin görüntüsü sosyal medyadan yayıldı, izleyenleri güldürdü.

Çin'de kaydedilen bir kedinin görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Doğum günü partasının üzerinde yanan mumu söndüren kedinin hareketi izleyenleri güldürdü. Pastaya usulca yaklaşan kedi, doğum günü mumunu patisiyle söndürdü.

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kedi Mum doğum günü pasta

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