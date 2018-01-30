Doğum yaparken türkü söyleyen kadın sosyal medyayı salladı

Hamile bir kadının doğum yaparken sedyenin üzerinde “Urfalıyam Ezelden” türküsünü söylemesi görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Şanlıurfa’da özel bir hastanede çekildiği iddia edilen görüntülerde, hastanede sedyede uzanan ve ismi öğrenilemeyen bir anne doğum, “Urfalıyım Ezelden” türküsünü söylüyor. Sezaryenle doğum yaptığı öğrenen kadın, sedyede türkü söylerken doğumu gerçekleştiren doktor tebessüm ederek, ebe ise kafasını sallayarak eşlik ediyor. Görüntüyü kaydeden diğer kadın ise doktora “Hocam bir oynayın” diyor.

Doğum sonrası sağlıklı bir kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenilen annenin görüntülerde, bebeğini kucağına alarak “Bu da benim prensesim, hoş geldin kuzum” diyerek defalarca öpmesi de yer aldı.