Doktor ameliyatı yaptı hasta türkü söyledi

Sakarya'da tırnak batması şikayetiyle ToyotaSa Acil Yardım Hastanesi’ne giden genç ameliyathaneye alınarak operasyon yapıldı. Ameliyata aldığı hastasını motive etmek için doktor farklı bir yol izledi. Ameliyat sırasında lokal anestezi ile gerçekleştirilen operasyon esnasında ameliyat masasına yatan yanık sesli genç türküler söyleyerek ayağına yapılan işlemi unuttu.

Gencin türküsü bitmeden operasyonun bittiğini söyleyen doktor arkadaşlarına hastadan izin alarak o anları kaydettirdi. Sosyal medyada paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.



