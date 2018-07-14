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Doktor ameliyatı yaptı hasta türkü söyledi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.07.2018 13:45 | Son Güncelleme

Sakarya'da tırnak batması şikayetiyle gelen bir genç ameliyat olurken türkü söyledi. Hastasını motive etmek için uyguladığı metodu videoya alıp sosyal medya da paylaşan doktor izlenme rekoru kırıyor.

Sakarya'da tırnak batması şikayetiyle ToyotaSa Acil Yardım Hastanesi’ne giden genç ameliyathaneye alınarak operasyon yapıldı. Ameliyata aldığı hastasını motive etmek için doktor farklı bir yol izledi. Ameliyat sırasında lokal anestezi ile gerçekleştirilen operasyon esnasında ameliyat masasına yatan yanık sesli genç türküler söyleyerek ayağına yapılan işlemi unuttu.

Gencin türküsü bitmeden operasyonun bittiğini söyleyen doktor arkadaşlarına hastadan izin alarak o anları kaydettirdi. Sosyal medyada paylaşılan video izlenme rekoru kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
sakarya ameliyat türkü tırnak batması

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