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Döktüğü kahveyi kendi temizleyen Hollanda Başbakanı sosyal medyada gündem oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 05.06.2018 14:05 | Son Güncelleme

Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptığı hareket sonrasında sosyal medyayı salladı, günün konularından biri oldu.

Meclise girişi sırasında elindeki kahveyi düşüren Hollanda Başbakan Mark Rutte, temizlik görevlilerinin alkışları eşliğinde pislenen zemini kendisi temizledi. O anlar kameraya böyle kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Başbakanı Mark Rutte kahve meclis temizlik

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