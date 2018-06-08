İlçede bir süredir kent merkezine inen domuz sürüsü, yine kameralarca görüntülendi. Yaklaşık 15 domuz, ilçenin Konacık ve Gümbet mahallelerinde yerleşim yerlerinin bulunduğu alanda "gezinmeye" devam ediyor.

Yiyecek arayan domuzlar gündüz vakti bazı evlerin bahçelerine kadar girdi. Site sakinleri tarafından cep telefonu kameralarınca görüntülenen domuzlar, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Karayolunun karşısına geçmeye çalışan domuzlara sürücülerin durup yol vermesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. (AA)



