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Domuzu böyle avladı! Bir anda karşı karşıya kaldılar

İLGİNÇ HABERLER | 11.01.2018 13:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

Av sırasında bir anda domuzla karşı karşıya kalan avcı son anda paçayı kurtardı. Avcının kamerası tarafından saniye saniye çekilen görüntüleri izliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
domuz avcı

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