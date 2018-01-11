Donald Trump fena gaf yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Trump'ın ABD'nin Norveç'e kasımda F-52 ve F-35 savaş uçakları teslimatına başladığını söylemesi, ''Bununla ne demek istemektedir'' yorumlarını beraberinde getirdi.
SAYILAR BİRBİRİNE KARIŞTI
Zira ABD F-52 tipi diye bir savaş uçağı üretmiyor. Ancak Norveç'e 52 adet F-35 savaş uçağı sattı. Bunların ilk üçünün teslimatı kasımda yapıldı.Salondaki geri dönüşten bir hata yaptığını anlayan Trump durumu toparlamaya çalıştı: ''Toplamda 52 sattık ve bir kısmı şimdiden verildi, hatta takvime göre erken teslim edildi. 10 milyar dolarlık bir sipariş sözkonusu.''
TWİTTER YIKILDI
Ama yanlışını tam manasıyla düzeltmediğinden sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter'da 'The Hoarse Whisperer' isimli kullanıcı ''F-52'ler, öyle gizli bir uçaktır ki, ordu bile adını duymamıştır. Lakin ben bu çok gizli görüntüyü ele geçirmeyi başardım. Paylaşmayın. Çok gizli'' diyerek bir görsel paylaşımı yaptı.
Mehmet Altan ve Şahin Alpay için son dakika tahliye kararı!
MHP'den CHP'lileri kızdıracak iddia: 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak!
Canan Karatay şoku! Yollarını ayırdıklarını duyurdular
Çıplak yatak pozunun ardından 'Türk lokumu' paylaşımı!
Bu görüntü Türkiye'den... Film değil gerçek
Sevgilisinden intikam almak için bekaretini satılığa çıkardı
Ankara siyasetinde 2019 hesapları
Canan Karatay'ın grip aşısına yönelik Sağlık Bakanı'ndan yanıt geldi
Lüks hayatlarını böyle paylaştılar! Kebapçıda yakalandılar
AK Parti'den son dakika MHP ile seçim ittifakı açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum