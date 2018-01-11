HABER

Donald Trump fena gaf yaptı! Sosyal medya yıkıldı

İLGİNÇ HABERLER | 11.01.2018 15:17 | Son Güncelleme 2 saat önce

Beyaz Saray'da Norveç Başbakanı Erna Solberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'tan yine herkesi şaşırtan bir açıklama geldi.

Trump'ın ABD'nin Norveç'e kasımda F-52 ve F-35 savaş uçakları teslimatına başladığını söylemesi, ''Bununla ne demek istemektedir'' yorumlarını beraberinde getirdi.

SAYILAR BİRBİRİNE KARIŞTI

Zira ABD F-52 tipi diye bir savaş uçağı üretmiyor. Ancak Norveç'e 52 adet F-35 savaş uçağı sattı. Bunların ilk üçünün teslimatı kasımda yapıldı.Salondaki geri dönüşten bir hata yaptığını anlayan Trump durumu toparlamaya çalıştı: ''Toplamda 52 sattık ve bir kısmı şimdiden verildi, hatta takvime göre erken teslim edildi. 10 milyar dolarlık bir sipariş sözkonusu.''

TWİTTER YIKILDI

Ama yanlışını tam manasıyla düzeltmediğinden sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter'da 'The Hoarse Whisperer' isimli kullanıcı ''F-52'ler, öyle gizli bir uçaktır ki, ordu bile adını duymamıştır. Lakin ben bu çok gizli görüntüyü ele geçirmeyi başardım. Paylaşmayın. Çok gizli'' diyerek bir görsel paylaşımı yaptı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya donald trump gaf

En Çok Okunan Haberler

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

Nilgün Belgün: 'Evet ilişkiye girmeden önce...'

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

MHP'li ismin görüntüsü ortaya çıktı: Erdoğan vatana ihanetten yargılanacak!

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

İstanbul-İzmir arasının 3,5 saate inmesine az kaldı

Fatih Portakal: Erdoğan'ın bu sözlerinin altına imza atarım ama...

Fatih Portakal: Erdoğan'ın bu sözlerinin altına imza atarım ama...

Ünlü meteorologdan İstanbullulara kritik uyarı: Kar için tarih verdi!

Ünlü meteorologdan İstanbullulara kritik uyarı: Kar için tarih verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uygunsuz parka gösterdiği tepki şaşkına çevirdi

Uygunsuz parka gösterdiği tepki şaşkına çevirdi

Metroda kadınların feci kavgası kamerada

Metroda kadınların feci kavgası kamerada

Narkoz etkisiyle 'Gelin çiçek derelim' performansı izleyenleri kahkahaya boğuyor

Narkoz etkisiyle 'Gelin çiçek derelim' performansı izleyenleri kahkahaya boğuyor

Domuzu böyle avladı! Bir anda karşı karşıya kaldılar

Domuzu böyle avladı! Bir anda karşı karşıya kaldılar

Bowling topunu öyle bir yere attı ki...

Bowling topunu öyle bir yere attı ki...

Denge oyununda aldığı darbeye rağmen yıkılmadı

Denge oyununda aldığı darbeye rağmen yıkılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.