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Donan gölde yürümek isteyen yaşlı kadının sonu kötü bitti

İLGİNÇ HABERLER | 27.12.2017 15:37 | Son Güncelleme 24 dakika önce

Donan gölün üzerinde yürüyen yaşlı kadın, bir anda buzun çatlamasıyla kendini dondurucu suyun içinde buluyor. O sırada olayı gören iki adamın suya girerek yaşlı kadını kurtardığı görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.

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Anahtar Kelimeler:
çin göl kadın

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