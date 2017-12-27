Donan gölde yürümek isteyen yaşlı kadının sonu kötü bitti

Donan gölün üzerinde yürüyen yaşlı kadın, bir anda buzun çatlamasıyla kendini dondurucu suyun içinde buluyor. O sırada olayı gören iki adamın suya girerek yaşlı kadını kurtardığı görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu.
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