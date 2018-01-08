Donmuş göldeki köpeği kurtardı

Rusya’nın Sortavala şehrinde donmuş gölde bir köpeğin mahsur kaldığını gören şahıs, hayatını riske atarak onu kurtardı. O anlarsa amatör kameraya yansıdı. Cesur adam da köpek de sağ salim kıyıya ulaşırken, her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

