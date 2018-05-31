Dozerli eğlence kötü bitiyordu.

Rusya'da çekilden görüntülerde dozer kepçesine binen gençler eğlenirken az kalsın büyük bir faciaya neden olacaktı. Kepçe ile suya girmek isteyen gençler eğlenirken, kontrolü sağlayamayan kepçe operatörü suya giriyor. Kepçede bulunan gençler de büyük bir facia atlatyor. İşte o anlar.

