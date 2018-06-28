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Driftin feci sonu

İLGİNÇ HABERLER  | 28.06.2018 23:08 | Son Güncelleme

Kontrolünü kaybeden araç sürücüsü, yol kenarında bulunan bir insana çarptı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Karşı yönden gelen araç, drift attığı esnada kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan bir insana çarptı. O anlar ise bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza drift

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