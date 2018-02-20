Drone gören köpek güldürdü

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda dronenin yere inmesini engelleyen köpek, cihazı kovaladı. Vatandaşlar tarafından köpek yakalanmaya çalışılsa da, ısrarla drone için havlamaya devam etti.

Kullanıcı son anda bir çevik hareketle dronu yere indirerek köpekten kurtardı.

(İHA)