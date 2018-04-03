Düdük yutan çocuk sosyal medyayı salladı

Küçük bir çocuk yanlışlıkla düdük yutunca ortaya çok enteresan görüntüler çıktı. Hastaneye gelen çocuğun muayene esnasında çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.