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Düdük yutan çocuk sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2018 19:50 | Son Güncelleme

Küçük bir çocuk yanlışlıkla düdük yutunca ortaya bu görüntüler çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Küçük bir çocuk yanlışlıkla düdük yutunca ortaya çok enteresan görüntüler çıktı. Hastaneye gelen çocuğun muayene esnasında çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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hastane Çocuk düdük

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
KEMAL SUNALIN FİLİMİ OLMUŞ AYNI
Anırıyo garibim kocaman adamsın nasıl başardın o düdüğü yutmayı he?
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