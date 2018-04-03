Düdük yutan çocuk sosyal medyayı salladı

Küçük bir çocuk yanlışlıkla düdük yutunca ortaya çok enteresan görüntüler çıktı. Hastaneye gelen çocuğun muayene esnasında çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Menbiç'ten son dakika gelişmesi! Fransızlar da teröristlerin yanında
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Çin bu Türk'ü konuşuyor!
8 gündür kayıplardı! 2 kız çocuğu ile ilgili gizem çözüldü!
Ankara'da 102 kişi hayatını kaybetmişti... Bu fotoğraflar dosyaya girdi
İlk fotoğraflar geldi
Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi olay yarattı!
AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
Okuyucu Yorumları 2 yorum