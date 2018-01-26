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Düğünde gaza gelen davetli davulu tekmeledi

İLGİNÇ HABERLER | 26.01.2018 15:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Düğünde halay başı olan davetlinin kendini müziğe fazla kaptırması sonucu davulu tekmelediği görüntüler başka bir davetli tarafından böyle kaydedildi. Sosyal medyada yayılan bu görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
düğün davul halay

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah akıl fikir versin
kalk ne sürünün yerde diye tekmelemiştir...
ben kazmayım diyor
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