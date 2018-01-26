Düğünde gaza gelen davetli davulu tekmeledi

Düğünde halay başı olan davetlinin kendini müziğe fazla kaptırması sonucu davulu tekmelediği görüntüler başka bir davetli tarafından böyle kaydedildi. Sosyal medyada yayılan bu görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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