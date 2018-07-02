Düğünde gencin pompalıyla vurularak ölümü kamerada

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Seydiköy'de yaşayan Halil İbrahim Ağda, sünnet olan oğlu için köyde düğün düzenledi. Eğlence sırasında düğüne katılan bazı kişiler, pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş açtı. Bu sırada müzik eşliğinde oynayan Sefa Elçi, pompalı tüfekle açılan ateş sonrası başına isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, faili belirlemek için görgü tanığı 17 kişinin ifadesine başvurdu. Olay esnasında çekilen düğün kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüpheli S.D'yi (33) gözaltına aldı. Elçi'nin cesedi olay yeri incelemesinin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Köy Muhtarı Bekir Kayar, neşeyle yapılan düğünün bu acı olay yüzünden matem yerine döndüğünü belirterek "Düğün eğlencesi sırasında açılan ateş sonucu maalesef bir gencimiz hayatını kaybetti." dedi.
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu
Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması! Neden YSK'nın önüne gitmediğini açıkladı
İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir
Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti
Polis evde bulduklarına inanamadı! Tam 7 milyon yıllık
Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 0 yorum