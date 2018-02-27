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Düğünde otomatik silahlı maganda dehşeti

İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2018 10:40 | Son Güncelleme

Pakistan'da bir düğünde dehşet anları saniye saniye kaydedildi. Otomatik silahla gösteri yapmak isteyen maganda, bir anda herkese dehşeti yaşattı.

Pakistan’da bir düğünde maganda dehşeti yaşandı. Otomatik silahla havaya ateş açan şahıs, silahın ağırlığı nedeniyle eli inince misafirleri hedef aldı.

Olayda 2 kişi ağır biçimde yaralandığı bilgisi verildi. Geride bu görüntüler kaldı.

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Pakistan düğün maganda Naji El Jerf

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu nasıl bir geri zekalılıktır.Onlarca insan bu şekilde ölmesine rağmen bu aptallık devam ediyor.
Bu tür düğünlerde bedava silah ve cephane verilerek daha fazla teşvik edilmesi gereken olaydır,kendi kendilerini bitirene kadar devam edilmelidir
herifin kafa 1200 ü geçmiş bideeline silah vermişler videoya bakın azkaldı yanındakileri vuruyordu embesil
@artea_ares VURDU ZATEN :D
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