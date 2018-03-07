HABER

Düğünde pos makinesiyle davetlilerden çekim yapan damat

İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2018 08:27 | Son Güncelleme

Düğünde pos makinesiyle davetlilerden çekim yapan damadın görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

Endonezya'daki bir düğünde damat, takı töreninde öyle kuru kuru tebrik olmaz deyip davetlilerden takı niyetine POS cihazıyla para kabul etti. İlginç anlar bir davetlinin kamerasına böyle yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiasıAbdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiası
İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
İstanbul'da panik anları!İstanbul'da panik anları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya düğün Pos Cihazı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrencilerden 'Afrin' koreografisi

Öğrencilerden 'Afrin' koreografisi

Arapların ilginç eğlencesi sosyal medyada yayıldı

Arapların ilginç eğlencesi sosyal medyada yayıldı

E-5'de komik an! Hareket yaparken...

E-5'de komik an! Hareket yaparken...

Pazarlama taktiğinde son nokta! Herkesin gözü önünde 5 lira diye çıldırdı

Pazarlama taktiğinde son nokta! Herkesin gözü önünde 5 lira diye çıldırdı

Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi

Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi

Kırgızistan’a ait “Tezjet” uçağında korku dolu anlar

Kırgızistan’a ait “Tezjet” uçağında korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.