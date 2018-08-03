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Dükkan sahibi, müşterisini böyle vurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 03.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Hindistan'da yerel bir bölgede kongre lideri olan Balwant Shergill, silah bakım dükkanında yanlışlıkla vuruldu. O anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Jalandhar bölgesinde kongre lideri olduğu bildirilen Balwant Shergill, silahını satmak istediği bir dükkanda vurularak öldü. Silahı kontrol eden dükkan sahibi Shergill'i yanlışlıkla öldürdü.

Olay yerine gelen polis adamın öldüğünü belirledi. Yaşanan o anlara ait görüntü, dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından sainye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan silah vurulma Balwant Shergill

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