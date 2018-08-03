Dükkan sahibi, müşterisini böyle vurdu

Hindistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Jalandhar bölgesinde kongre lideri olduğu bildirilen Balwant Shergill, silahını satmak istediği bir dükkanda vurularak öldü. Silahı kontrol eden dükkan sahibi Shergill'i yanlışlıkla öldürdü.

Olay yerine gelen polis adamın öldüğünü belirledi. Yaşanan o anlara ait görüntü, dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından sainye saniye kaydedildi.



