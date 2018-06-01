Dünyaca ünlü ırmağın köprüsünde önce barfiks sonra tehlikeli atlayış

Her gün binlerce vatandaşın ve aracın kullandığı tarihi Manavgat Köprüsü’nden gençlerin tehlikeli atlaması devam ediyor. İsmi öğrenilemeyen bir genç, önce köprünün alt ayaklarına tutunarak barfiks çekti. Barfiksin ardından köprü ayaklarına çıkarak dikelen ve tehlikeli hareketlerde bulunan genç daha sonra 20 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı.
Genç bu hareketi ile köprü üzerindeki "ırmağa girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısını dikkate almadı. Milletin şaşkın bakışları arasında suya atayan genç, suyun yüzeyine çıkıp kıyıya yüzdü. Gencin bu anları ise bir kişi tarafından telefon ile saniye saniye kaydedildi. (İHA)
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
CHP Fetullah Gülen dosyalarını inceleyecek!
Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor
Sedat Peker'den flaş 24 Haziran kararı
CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti
Bu fotoğrafı paylaştı, başına gelmeyen kalmadı
İşte Müslümanların tarihi değiştiren icatları
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Tarladan geçenler fark etti! Zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar
Okuyucu Yorumları 0 yorum