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Dünyaca ünlü ırmağın köprüsünde önce barfiks sonra tehlikeli atlayış

İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2018 14:40 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi Manavgat Köprüsü'nün üzerine çıkan bir genç 20 metre yüksekten hayatını hiçe sayarak atladı. Gencin köprünün ayaklarında üzerinde bir süre barfiks çekmesi ise yürekleri ağza getirdi.

Her gün binlerce vatandaşın ve aracın kullandığı tarihi Manavgat Köprüsü’nden gençlerin tehlikeli atlaması devam ediyor. İsmi öğrenilemeyen bir genç, önce köprünün alt ayaklarına tutunarak barfiks çekti. Barfiksin ardından köprü ayaklarına çıkarak dikelen ve tehlikeli hareketlerde bulunan genç daha sonra 20 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı.

Genç bu hareketi ile köprü üzerindeki "ırmağa girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısını dikkate almadı. Milletin şaşkın bakışları arasında suya atayan genç, suyun yüzeyine çıkıp kıyıya yüzdü. Gencin bu anları ise bir kişi tarafından telefon ile saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat tehlikeli atlayış

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