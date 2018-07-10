Dünyaca ünlü oyuncu Melanie Brown canlı yayında tacize uğradı

43 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Mel B. (Melanie Brown) canlı yayında Louis Walsh tarafından taciz edildi. Canlı yayın sırasında Mel B.'nin kalçasına dokunan Louis Walsh, X Factor sunuculuğu ile tanınıyor.
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