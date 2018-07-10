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Dünyaca ünlü oyuncu Melanie Brown canlı yayında tacize uğradı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2018 18:36 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü oyuncu Melanie Brown, canlı yayında Louis Walsh tarafından tacize uğradı.

43 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Mel B. (Melanie Brown) canlı yayında Louis Walsh tarafından taciz edildi. Canlı yayın sırasında Mel B.'nin kalçasına dokunan Louis Walsh, X Factor sunuculuğu ile tanınıyor.

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