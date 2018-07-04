Dünyadaki en uzun saça sahip olduğunu düşünen kadın

Çin'de yaşayan kadının saçlarını görenler şoke oldu. Dünyanın en uzun saçının kendisinde olduğunu iddia eden kadın saçını açtıkça açtı. Yanında bulunan kişilerin yardımıyla açılan saç metrelerce uzadı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte o ilginç görüntü.
Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün
Önce 14 yaşındaki kıza sonra kadın UBER şoförüne tecavüz etti
Yavru kediye tecavüzde istenen ceza belli oldu
Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi
Ünlü iş adamlarına gözaltı şoku!
CHP'de kazan kaynıyor! Muharrem İnce'yi çok kızdıracak sözler
Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti kuryeden öğrendi!
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Sokakta aşka geldiler!
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum