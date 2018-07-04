Dünyadaki en uzun saça sahip olduğunu düşünen kadın

Çin'de yaşayan kadının saçlarını görenler şoke oldu. Dünyanın en uzun saçının kendisinde olduğunu iddia eden kadın saçını açtıkça açtı. Yanında bulunan kişilerin yardımıyla açılan saç metrelerce uzadı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte o ilginç görüntü.

