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Dünyadaki en uzun saça sahip olduğunu düşünen kadın

İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Dünyadaki en uzun saça sahip olduğunu düşünen kadının görüntüsü sosyal medyada yayıldı. Söz konusu görüntü merak uyandırdı.

Çin'de yaşayan kadının saçlarını görenler şoke oldu. Dünyanın en uzun saçının kendisinde olduğunu iddia eden kadın saçını açtıkça açtı. Yanında bulunan kişilerin yardımıyla açılan saç metrelerce uzadı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte o ilginç görüntü.

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çin uzun saç

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