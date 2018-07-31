Dünyanın en ürkütücü masajı ilginç görüntülere sahne oldu

Filipinler'deki bir hayvanat bahçesindeki ziyaretçilere yapılan yılanlı masaj farklı bir deneyim yaşattı. Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki albino piton ile yapılan "rahatlama" masajı ilginç görüntülere sahne oldu. Yapmaya cesaret isteyen bu masaj işte böyle görüntülendi.

