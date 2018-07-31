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Dünyanın en ürkütücü masajı ilginç görüntülere sahne oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

Filipinler'deki bulunan hayvanat bahçesinde ziyaretçilere yapılan ürkütücü yılanlı masaj ilginç görüntülere sahne oldu.

Filipinler'deki bir hayvanat bahçesindeki ziyaretçilere yapılan yılanlı masaj farklı bir deneyim yaşattı. Yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki albino piton ile yapılan "rahatlama" masajı ilginç görüntülere sahne oldu. Yapmaya cesaret isteyen bu masaj işte böyle görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
yılan Filipinler masaj Albino

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