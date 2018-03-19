Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayana 10 bin lira ödül verecek

Resmi Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, dünyanın düz olduğu iddialarına ses getirmek adına ödüllü bir uygulama başlattı. Doğukan'ın 10 bin küsür lira vereceği ödüllü uygulamada kendisine sadece 1 adet dünyanın yuvarlak olduğuna dair video göndermeniz yeterli.