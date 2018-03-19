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Dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayana 10 bin lira ödül verecek

İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2018 10:25 | Son Güncelleme

Doğukan Özkan, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayana ödül vereceğini açıkladı.

Resmi Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, dünyanın düz olduğu iddialarına ses getirmek adına ödüllü bir uygulama başlattı. Doğukan'ın 10 bin küsür lira vereceği ödüllü uygulamada kendisine sadece 1 adet dünyanın yuvarlak olduğuna dair video göndermeniz yeterli.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Başka bir arzun var mı Hacı abi. Dolapta gıyma var, yin mi?
boş işlerle uğraşmayı bırak dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için öyle bir videoya gerek yok azcık zekası olan insan ufuk çizgisinden dünyanın yuvarlak olduğunu anlar hiç bilmiyorsan uzaydan atlayan adamın (felix) videosunu izle zaten anlarsın
Ona inanmıyorum buna inanmıyorum diyorsun, sen kafana göre doğruyu yanlışı ayırırsan farklı fikirleri sana nasıl ıspatlayabiliriz ki, bence önce biraz eylemsizlik yasası hakkında bilgi edin sonra neden görüntüde dünyanın ISS nin altında döndüğünü zannettiğini düşün, biraz newtonu araştır, ISS in dünyadan uzaklığını öğren, yerçekiminin etkisinin hangi yükseklikte azaldığını öğren, kafayı çalıştır, beyin bedava fizik oku, okuma sevmiyorsan, uçak giderken bi zıpla, uçağın arkasına yapışmaktan korkma, ileri koşarken havaya bir nesne at ve aniden dur, nesne kafana düşmez korkma.
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