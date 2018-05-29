HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dürüstlüğüyle sosyal medyayı sallayan seyyar satıcı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

Ayvalık çarşıda seyyar satıcılık yapan adamın yeteneğine hayran kalacaksınız. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Ayvalık çarşıda her sokaktan çıkabilen bir kişi olarak bilinen Ferdi abi pazarlama yeteneği ile hayranlık uyandırıyor. Kullandığı farklı satış tekniği sayesinde bir hayli üne kavuşan Ferdi abiyi izlerken sizler de bir şeyler satın almak isteyeceksiniz.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Off-road yarışlarında Off-road yarışlarında "Bas emmi bas" ile gelen kupa
Yalova'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdıYalova'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayvalık seyyar satıcı sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Off-road yarışlarında "Bas emmi bas" ile gelen kupa

Off-road yarışlarında "Bas emmi bas" ile gelen kupa

Yalova'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı

Yalova'da yıldırım düşme anı kameraya yansıdı

İngiltere: Ölüme meydan okunan peynir yarışında rekor geldi

İngiltere: Ölüme meydan okunan peynir yarışında rekor geldi

Fuarda feci kaza! Bir anda düştüler

Fuarda feci kaza! Bir anda düştüler

İBB İstanbul'un fethinin videosunu yaptı

İBB İstanbul'un fethinin videosunu yaptı

Dev binalar böyle yerle bir edildi

Dev binalar böyle yerle bir edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.