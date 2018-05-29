Dürüstlüğüyle sosyal medyayı sallayan seyyar satıcı

Ayvalık çarşıda her sokaktan çıkabilen bir kişi olarak bilinen Ferdi abi pazarlama yeteneği ile hayranlık uyandırıyor. Kullandığı farklı satış tekniği sayesinde bir hayli üne kavuşan Ferdi abiyi izlerken sizler de bir şeyler satın almak isteyeceksiniz.

