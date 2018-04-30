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Düşen mermer parçasından saniyelerle kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Konya'da binadan kopan mermer parçasının sokakta yürüyen kişinin önüne düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebriz-i Mahallesi'nde bulunan Hacı Şükrü İş Hanı'ndan kopan mermer parçası, sokakta yürüyen kişinin önüne düşerek parçalandı. Yaya, mermer parçasının üzerine düşmesinden saniyelerle kurtuldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mermer parçasının düşme anı ve yayanın panikle kaçması, kısa süreli şok geçirmesi yer alıyor. (AA)

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Mermer kurtuluş Konya

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