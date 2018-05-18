Duvardan açılan delik ile yavru kedi hayata döndü

Denizli'deki olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi 6258 Sokaktaki bir binada meydana geldi. Apartman sakinleri 3 gün önce bulundukları bina ile yan bina arasındaki boşluktan kedi sesi gelince durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri iki bina arasındaki yaklaşık 10 santimetrelik boşlukta sıkışan kediyi kurtarmak istese de çalışma alanı olmadığı için bunda başarılı olamadılar.

Ardından olay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirilerek yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri ise kediye çatıdan ulaşmak istedi. Ancak onlarda itfaiye ekipleri gibi başarılı olamadı. Daha sonra AFAD ekipleri matematiksel yöntemlerle çatıdan kedinin boşlukta bulunduğu yeri hesaplayarak dairelerden birine girdi. İkinci katta bulunan daireye giden ekipler dairenin banyosuna geçerek duş bölümündeki duvarı beton delme makinası ve çekiçle kırdı.

Ekipte görevli teknisyenler daha sonra deldikleri yerden endeskop (yılan) kamera ile bakarak kedinin bulunduğu yeri tespit etti. Ardından teknisyenlerden birisi önce kafasını kırdığı delikten içeri sokarak kedinin bulunduğu yeri çıplak gözle gördü. Sonrasında ise aynı teknisyen koluna bir havlu sararak kolunu delikten içeri sokup talihsiz kediyi düştüğü boşluktan çıkarmayı başardı.