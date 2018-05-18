Duvardan açılan delik ile yavru kedi hayata döndü

Denizli'deki olay, Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi 6258 Sokaktaki bir binada meydana geldi. Apartman sakinleri 3 gün önce bulundukları bina ile yan bina arasındaki boşluktan kedi sesi gelince durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye görevlileri iki bina arasındaki yaklaşık 10 santimetrelik boşlukta sıkışan kediyi kurtarmak istese de çalışma alanı olmadığı için bunda başarılı olamadılar.
Ardından olay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirilerek yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri ise kediye çatıdan ulaşmak istedi. Ancak onlarda itfaiye ekipleri gibi başarılı olamadı. Daha sonra AFAD ekipleri matematiksel yöntemlerle çatıdan kedinin boşlukta bulunduğu yeri hesaplayarak dairelerden birine girdi. İkinci katta bulunan daireye giden ekipler dairenin banyosuna geçerek duş bölümündeki duvarı beton delme makinası ve çekiçle kırdı.
Ekipte görevli teknisyenler daha sonra deldikleri yerden endeskop (yılan) kamera ile bakarak kedinin bulunduğu yeri tespit etti. Ardından teknisyenlerden birisi önce kafasını kırdığı delikten içeri sokarak kedinin bulunduğu yeri çıplak gözle gördü. Sonrasında ise aynı teknisyen koluna bir havlu sararak kolunu delikten içeri sokup talihsiz kediyi düştüğü boşluktan çıkarmayı başardı.
KEDİYE ŞIRINGA İLE SÜT İÇİRİLDİ
AFAD’ın müdahalesi ile hayata dönen minik kedinin açlık ve susuzluk nedeni ile hayli bitkin düştüğü gözlendi. Kediyi kurtarmak için ayrıca bazı vatandaşların fare yakalamada kullanılan yapışkanı sürdükleri kartonlar ile müdahalede bulunmalarından dolayı minik kedinin her tarafının yapışkan olduğu gözlendi. Bitkin ve her yeri fare yapışkanı olmuş halde kurtarılan kediye ilk müdahaleyi ise Orman ve Su İşleri Bakanlığına Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nde görevli bir veteriner hekim yaptı. Apartman sakinlerinden bir genç kız kediye bir şırınga yardımı ile süt içirerek açlığını gidermeye çalıştı. Genç kızın ayrıca kediyi sahipleneceği de öğrenildi.
EV SAHİBİNİN KURTARMA ÇALIŞMASINI İSTEMEDİĞİ İDDİASI
Kurtarma operasyonunu başından sonuna kadar takip eden Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Temime Kumova ise hayvanın geç kurtarılmasının nedeninin ev sahibinin duvarın kırılmasına izin vermemesinden kaynaklandığını iddia etti. Kumova, “Hayvan 3 günden bu yana iki bina arasında sıkışıp kalmış. Binadaki arkadaşlar süt anne kedi ile kurtarmaya denemişler ancak olmamış. Daha sonra itfaiye aramışlar ve onlarda kurtaramamış. Sonrasında ise AFAD’ı aramışlar ve onlarda dairede bir yerin kırılması gerektiğini söylemişler. Ancak buna da ev sahibi izin vermemiş. Daha sonra ev sahibi kırılmasına izin vermiş. Hayvan duvar kırıldıktan 10 dakika sonra kurtarılabildi. Hayvanın sağlık durumu iyi görünüyor” diye konuştu. (İHA)
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