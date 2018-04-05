Duygu dolu anlar! Babasının sesini yeniden duydu

İşitme engelli olan 9 yaşındaki Luiz Gustavo'nun, bir süre önce bozulan işitme cihazı, yardımsever insanların duruma dahil olması sonucu tamir ettirildi. Cihazla yeniden babasının sesini duyan çocuğun o anlarda yaşadığı mutluluk ise görülmeye değerdi.