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Duygu dolu anlar! Babasının sesini yeniden duydu

İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

İşitme engelli Luiz Gustavo'nun, bir süre önce bozulan işitme cihazı tamir ettirildi. Cihazla yeniden babasının sesini duyan çocuğun o an ki mutluluğu görülmeye değerdi.

İşitme engelli olan 9 yaşındaki Luiz Gustavo'nun, bir süre önce bozulan işitme cihazı, yardımsever insanların duruma dahil olması sonucu tamir ettirildi. Cihazla yeniden babasının sesini duyan çocuğun o anlarda yaşadığı mutluluk ise görülmeye değerdi.

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Anahtar Kelimeler:
Luiz Gustavo işitme cihazı

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