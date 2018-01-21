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Duygulandıran kardeşlik hikayesi! Engelli abisini her gün sırtında taşıyor

İLGİNÇ HABERLER | 21.01.2018 16:17 | Son Güncelleme 2 saat önce

Çin'de doğuştan engelli olan 12 yaşındaki abisi ile ilgilenerek her gün okula getirip götüren 9 yaşındaki Zhou Dingshuan isimli kız çocuğu, "Kız ve erkek kardeşler, el ve ayaklar kadar birbirlerine yakındır" sözünü doğruluyor. Yunnan şehrinde yaşayan dokuz yaşındaki kız; kar, yağmur, çamur demeden engelli abisini cılız bedenine rağmen sırtında taşıyıp okula götürüyor.

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çin engelli Zhou Dingshuan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
NE MUTLU ALLAH SONLARINI HAYIR EYLESİN
Bir daha anladık ki hayat çok zor ve Rabbin bize verdiği nimetlere şükretmeden yaşıyoruz. Bu engelli genç bizlere bunları düşündürüyor. Allah onlara yardım eylesin inş.
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