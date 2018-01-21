Duygulandıran kardeşlik hikayesi! Engelli abisini her gün sırtında taşıyor

Çin'de doğuştan engelli olan 12 yaşındaki abisi ile ilgilenerek her gün okula getirip götüren 9 yaşındaki Zhou Dingshuan isimli kız çocuğu, "Kız ve erkek kardeşler, el ve ayaklar kadar birbirlerine yakındır" sözünü doğruluyor. Yunnan şehrinde yaşayan dokuz yaşındaki kız; kar, yağmur, çamur demeden engelli abisini cılız bedenine rağmen sırtında taşıyıp okula götürüyor.