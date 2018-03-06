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E-5'de komik an! Hareket yaparken...

İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2018 22:27 | Son Güncelleme

Trafiğin olmadığı saatlerde kendi kendine makas atmaya yeltenen bir sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek spin attı.

E-5'de trafiğin olmadığı saatlerde kendi kendine makas atmaya yeltenen bir Ford Fiesta sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek spin atıyor. O anlar bir başka araç kamerasına saniye saniye böyle yansıyor.

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Anahtar Kelimeler:
E-5 Kaza makas spin

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