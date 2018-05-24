E-5'in ortasında taksiden inmek için kapıyı açtı, motosikletli sürücü ölümden döndü

Kaza geçtiğimiz günlerde E-5 karayolunda meydana geldi. İstanbul'da trafiğin sıkışık olduğunu gören müşteri E-5'in ortasında inmeye çalıştı. Kapıyı aniden açınca emniyet şeridinde seyir halinde motosiklet sürücüsü kapıya çarpmamak için direksiyonu çevirdi ancak bariyerlere çarptı ve yol ortasına savruldu.

Yaşanan bu anlar ise bir başka motosiklet sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü emniyet şeridinden giderken önünde bulunan taksinin kapısını yolcu açıyor. Bunu gören motosiklet sürücüsü ise kapıya çarpmamak için hamle yapıyor. Ancak bu sefer de bariyerlere çarpıyor ve savrularak yola düşüyor. Kapıyı açan adam ve diğer motosiklet sürücüsü ise hemen motosiklet sürücüsünün yardımına koşuyor. (İHA)

