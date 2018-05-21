E-5 Karayolu’nda cop ve beyzbol sopalı kavga kamerada

Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar Denizköşkler mevkii yanyolda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüler yoğun trafikte seyir ettikleri esnada bir sürücü önündeki otomobilin sürücüsünü bariyerlere sıkıştırdı. Bu duruma sinirlenen öndeki sürücü ise aracından inerek arkadaki aracı sürücüsüyle tartıştı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın büyümesi üzerine öndeki aracın sürücüsü beyzbol sopasını alarak arkadaki aracın sürücüsüne saldırmaya başladı. Diğer sürücünün de copla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında ise her 2 araçtaki kadınlar da korkuyla çığlık attı. Çevredeki sürücülerin araya girmesiyle ayrılan öfkeli sürücüler ardından araçlarına binerek yoluna devam etti. Kavga sonucu her 2 sürücü de aldığı darbelerle hafif şekilde yaralandı. Karayolunda meydana gelen o kavga anları ise kameralara yansıdı
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