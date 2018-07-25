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E-5 Karayolu’nda feci motosiklet kazası kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 25.07.2018 10:50 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkiinde aniden duran trafikte direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yaklaşık 90 kilometre hızla hafif ticari araca arkadan çarptı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı feci kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 6 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde E-5 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, araçların arasından geçerek gitmeye başladı. Araçların arasından geçtikten sonra diğer araçların arasından da geçmeye çalışan genç, aralığın az olduğunu görünce en sağdan devam etmek istedi. Ancak trafik nedeniyle aniden duran kamyoneti gören motosikletli, yaklaşık 90 kilometre hızla duramayarak önünde duran hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç hafif şekilde yaralanırken, feci kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZANIN ŞOKUYLA YERDEN KALKAMADI

Kaza sonrası hareketsiz bir şekilde yatan gencin yardımına vatandaşlar koştu. Kaskı çıkartılarak nefes alması sağlanan genç, kazanın şokuyla bir süre yerden kalkamadı. Vatandaşların müdahale ettiği genç bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletlinin çarptığı araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle ise karayolunda bir süre trafik durdu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Kaza E-5

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu motorcuların çoğu bu şekilde. geçen gün de kaza yapıyordu bir motorcu, arabaların arasından hızla geçiyor. bir de bunun normal olduğunu iddia ediyorlar.
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