E-5 Karayolu’nda motosiklet terörü kamerada

E-5 Karayolu Kozyatağı mevkii Ankara istikametinde arkadaşlarıyla birlikte yola çıkan bir motosikletli, akan trafikte adeta terör estirdi. Çevredeki sürücülerin güvenliğini düşünmeden kuralları hiçe sayan genç sürücü, ellerini direksiyondan çekerek ayaklarını uzattı. Sosyal medyada takılacağını söyleyerek ayaklarını direksiyona uzatan sürücü metrelerce bu şekilde seyretti. Bu şekilde poz vererek takipçilerinden ekran görüntüsü almasını isteyen motosikletli, trafik polisini görünce ayaklarını direksiyondan çekti. “Polis istese de beni yakalayamaz” diyen genç, yoluna devam ederken o anları da kask kamerasıyla kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

METRELERCE TEK TEKER ÜSTÜNDE GİTTİ



Öte yandan motosikletli bunun dışında karayolunda seyrettiği esnada sürücülerin şaşkın bakışları arasında metrelerce tek teker üzerinde gitti. “Oruçlu tek teker yapmak orucu bozar mı?” dediği duyulan motosikletlinin yolda giden sürücülere doğru, “Ama siz çok sıkıcısınız ya” diyerek metrelerce tek teker üstünde gitmesi “bu kadarına da pes” dedirtti.