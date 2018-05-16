E-5 Karayolu’nda trafik magandası ambulansa böyle makas attı

E-5 Karayolu Bayrampaşa-Maltepe mevkiinde trafikte makas atan otomobil sürücüsü “bu kadarına pes” dedirtti. Yoğun trafikte önünde seyreden ve hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulansla yarışan sürücü, araçların arasında defalarca makas attı. Hem sürücülerin hem de kendi canının defalarca tehlikeye atan sürücü o anları bir de cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada yayınladı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, sürücü yoğun trafikte seyreden araçların arasında süratli bir şekilde ilerliyor. Önünde seyreden ambulansla yarışmaya başlayan sürücü defalarca makas atıyor.
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