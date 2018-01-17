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E-5 karayolunda bozulan araca sıra dışı taşıma...Otomobilin forkliftle taşınması kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 17.01.2018 10:37 | Son Güncelleme 8 saat önce

Kartal’da E-5 Karayolu'nda bozulan otomobil forkliftle taşındı. Kameralara yansıyan sıra dışı taşıma, görenleri hayrete düşürdü.

Kartal E-5 Karayolu'nda seyir halindeyken aniden bozulan otomobil sıra dışı bir yöntemle yolun kenarına taşındı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeyken sol şeritte aniden bozulan otomobil için, olay yerine önce bir çekici çağrıldı. Ancak çekici otomobili bulunduğu yerden kaldıramadı.

Bunun üzerine araç sahibi yoldan geçen forklift sürücüsünden yardım istedi. Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan forklift sürücüsü, arızalı aracı bulunduğu yerden kullandığı forkliftle kaldırarak yol kenarına taşıdı.

İnşaatlarda ve marketlerde görmeye alışık oldukları forkliftin trafiğin ortasında araç taşıdığını gören sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yaşanan sıra dışı taşıma kameralara yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin forklift tarafından yolun kenarına taşındığı görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kartal istanbul Forklift

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