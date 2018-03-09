E-5 Otoyolunda faciadan dönülen anlar kamerada

İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait halk otobüsünü E-5 Otoyolunda kırık camla seyahati az kalsın faciaya neden oluyordu. Otobüsün arka camının kırılmış halde aşağıya sarktığı gören sürücüler şoförü kornalarıyla uyardı. Şoför tüm bu uyarılara kayıtsız kalarak bu şekilde yoluna devam etti. Kırık cam aniden otoyola düştü.

Bu sırada yolda seyir halinde giden sürücüler ani manevra yaparak cama çarpmaktan son anda kurtuldu. Birden önüne cam düşen sürücüler ise ne yapacağını bilemeyerek uzun uzun korna çaldı. Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde otobüs E-5 otoyolunda sorumsuz sürücü camı kırık ve sallanır şekilde hızla seyir ediyor. Bir süre bu şekilde devam eden otobüsün camı daha fazla dayanamayarak yola düşüyor ve hemen arkasında bulunan araç camın üzerinden geçerek büyük bir tehlike atlatıyor. Araç sürücülerinin korna çalarak uyarmasına aldırış etmeyen otobüs şoförü hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. (İHA)