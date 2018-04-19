HABER

E-5'te akılalmaz kavga! Tekme ve yumruklar havada uçtu

İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2018 17:58 | Son Güncelleme

E-5 Otoyolu Beylikdüzü Mevkii'nde motosiklet sürücüsü ile servis şoförü yol verme tartışması yüzünden birbirine girdi. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavga E-5 Otoyolu Beylikdüzü Mevkii'nde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü servis minibüsü şoförü ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine servis şoförü aracından indi. Ardından tartışma kavgaya dönüştü.İki sürücü birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada otoyolda duran araç sürücüleri de kavgayı ayırmaya çalıştı .O anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü ilk önce servis şoförü ile tartışıyor.Ardından tartışma büyünce servis şoförü aracından iniyor. Daha sonra iki sürücü birbirine tekme ve yumruklarla vurmaya başlıyor. Bu sırada diğer sürücüler kavgayı ayırmaya başlıyor.

Uçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önlediUçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi
İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildiİstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildi
İstanbul'da IŞİD alarmı!İstanbul'da IŞİD alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul yol verme kavgası Beylikdüzü

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mucize kurtuluş kamerada

Mucize kurtuluş kamerada

ABD'de evde gerçekleşen patlama böyle görüntülendi

ABD'de evde gerçekleşen patlama böyle görüntülendi

Hafriyat kamyonunun peşine takılan patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Hafriyat kamyonunun peşine takılan patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Tren, önünde duran traktörü kar topu gibi yuvarladı

Tren, önünde duran traktörü kar topu gibi yuvarladı

Kadınların ağırlığına dayanamayan ahşap balkon böyle çöktü

Kadınların ağırlığına dayanamayan ahşap balkon böyle çöktü

Kocasının metresini önce soydu sonra saçını kesti

Kocasının metresini önce soydu sonra saçını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.