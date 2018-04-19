E-5'te akılalmaz kavga! Tekme ve yumruklar havada uçtu

Kavga E-5 Otoyolu Beylikdüzü Mevkii'nde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü servis minibüsü şoförü ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine servis şoförü aracından indi. Ardından tartışma kavgaya dönüştü.İki sürücü birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada otoyolda duran araç sürücüleri de kavgayı ayırmaya çalıştı .O anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü ilk önce servis şoförü ile tartışıyor.Ardından tartışma büyünce servis şoförü aracından iniyor. Daha sonra iki sürücü birbirine tekme ve yumruklarla vurmaya başlıyor. Bu sırada diğer sürücüler kavgayı ayırmaya başlıyor.
BBP de 24 Haziran seçimleri için kararını verdi: Adayımız Erdoğan
Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hava durumu nasıl olacak?
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Avusturya'dan skandal hamle!
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
Okuyucu Yorumları 0 yorum