E-5'te akılalmaz kavga! Tekme ve yumruklar havada uçtu

Kavga E-5 Otoyolu Beylikdüzü Mevkii'nde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü servis minibüsü şoförü ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine servis şoförü aracından indi. Ardından tartışma kavgaya dönüştü.İki sürücü birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada otoyolda duran araç sürücüleri de kavgayı ayırmaya çalıştı .O anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü ilk önce servis şoförü ile tartışıyor.Ardından tartışma büyünce servis şoförü aracından iniyor. Daha sonra iki sürücü birbirine tekme ve yumruklarla vurmaya başlıyor. Bu sırada diğer sürücüler kavgayı ayırmaya başlıyor.