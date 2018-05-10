Efes 2018'de gövde gösterisi

Tatbikatın ikinci bölümünde lazer güdümlü füze CİRİT, uzun menzilli lazer güdümlü füze L-UMPAS ve 4 ATAK helikopteri ile amfibi harekatın ateş desteği kapsamında taarruz helikopterleri atışlarını yaptı. Amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında topçu ve havan atışları sonrası tespit edilen düşman zırhlı araçları TOW atışı ile imha edildi. Daha sonra 6 adet F16 ile amfibi hücum harekatına yönelik yakın hava desteği sağlandı, 2 ATAK helikopteri ile muharebe arama kurtarma harekatı ve hava savunması yapıldı. Zamana duyarlı yüksek değerlikli hedefe direkt harekatı icrası ile uzman nişancı unsuru tarafından kritik hedef etkisiz hale getirildi. Çağrı dalgasının kapak atmasının ardından zırhlı muharebe aracı ile atış yapıldı. Obüslerle amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında topçu ve havan atışları düzenlendi, ardından tank top atışı icra edildi. Tatbikat, hava hücum harekatı ile sona erdi.

23 ÜLKENİN KATILIMIYLA YAPILIYOR

Bu yıl dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen tatbikat; Genel Kurmay Başkanlığı, Kara, Deniz, ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Kuveyt ve Malezya’dan birlik ve unsurların katılımı ile düzenleniyor.

İLK KEZ KULLANILDILAR

Tatbikatta; üç adet Bayraktar TB2 SİHA da ilk kez görev aldı. Böylece terörle mücadele harekatlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük destek sağlayan SİHA’lar ilk defa uluslararası bir tatbikatta da kullanılmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine 2016’da giren ve ‘uçan kale’ ismiyle anılan CH-47F Chinook helikopterleri de Efes-2018’de ilk kez kullanıldı. Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen helikopterlerin önemli görevlerde kullanılması hedefleniyor. Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nda ayrıca, ilk kez TCG Bayraktar ve TCG Büyükada gemileri, hava savunma silah sistemi KORKUT, lazer güdümlü füze CİRİT, uzun menzilli lazer güdümlü füze L-UMPAS, modern piyade tüfeği MPT-76, amfibi zırhlı istihkam iş makinesi (AZMİM/KUNDUZ), 203 mm K/m obüs de görev aldı.