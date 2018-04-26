Eğlence kötü bitti! Okla sevgilisini gözünden vurdu

New York'ta bir barda çekilen görüntülerde sarhoş olduğu belirtilen bir kadın dart tahtasının önünde durup erkek arkadaşının tahtaya ok atmasını söyledi. Erkek arkadaşının attığı ilk ok kadının saçlarının sıyırıp hedef tahtasına yapıştı. Erkek arkadaşının attığı ikinci ok ise kadının gözüne geldi. Sakin bir şekilde oku gözünden çıkaran kadının acı çektiğine dair bir işaret vermemesi dikkat çekti. Kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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