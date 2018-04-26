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Eğlence kötü bitti! Okla sevgilisini gözünden vurdu

İLGİNÇ HABERLER  | 26.04.2018 18:40 | Son Güncelleme

ABD'de sarhoş sevgilisinin dart tahtasının altına oturtup ok fırlattığı kadın, gözünden yaralandı. O anlar arkadaşları tarafından kameraya alındı.

New York'ta bir barda çekilen görüntülerde sarhoş olduğu belirtilen bir kadın dart tahtasının önünde durup erkek arkadaşının tahtaya ok atmasını söyledi. Erkek arkadaşının attığı ilk ok kadının saçlarının sıyırıp hedef tahtasına yapıştı. Erkek arkadaşının attığı ikinci ok ise kadının gözüne geldi. Sakin bir şekilde oku gözünden çıkaran kadının acı çektiğine dair bir işaret vermemesi dikkat çekti. Kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD New York dart Ok sarhoş gençler

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Mal oğlu mal.. Kız da en az onun kadar mal.. Umarım evlenmezler, bunların çocuğu nasıl bir tür olur tahmin etmek pek zor değil.
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