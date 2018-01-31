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Ekmek almak için indi arabasından oldu...Hırsızlık anı kamerada

İLGİNÇ HABERLER | 31.01.2018 10:20 | Son Güncelleme

Ekmek almak için gittiği fırının önüne aracını park eden bir vatandaş, otomobilin kapısını kilitlemeyi unutunca, lüks otomobili saniyeler içinde çalındı. Hırsızın lüks araca binip saniyeler içinde olay yerinden uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Ümraniye’de bir fırının önünde meydana geldi. Ekmek almak için gittiği fırının önünde aracından inen Orhan Aksoy, otomobilinin kapısını kilitlemeyi unutunca lüks otomobili, hazırda bekleyen bir hırsızlık çetesi tarafından saniyeler içinde çalındı. Hırsızın lüks otomobili saniyeler içinde çaldığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tesadüf eseri olay yerinden geçen Orhan Aksoy’un eşi durumu fark ederek, aracın peşinden koştu. O esnada lüks otomobili çalıştırarak sırra kadem basan hırsız bu kadarına da pes dedirtti.

LÜKS OTOMOBİL SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI

Görüntülerde, araç sahibinin otomobilinden inerek fırına girdiği ve karşı yoldaki hırsızlık çetesinin durumu fark ederek hareke geçtiği görülüyor. Karşı yoldan geçen araçtan inen çete üyesi saniyeler içerisinde, kapısı açık unutulan otomobile binerek kayıplara karışıyor.

Otomobilini çalanlardan şikayetçi olduğunu ifade eden Orhan Aksoy, aracını tüm aramalara rağmen bulamadıklarını, polisin de aracı aradığını ancak gasp çetesinin aracını parçalamasından endişe ettiğini ve tüm belgelerinin araç içerisinde olduğunu belirtti. (İHA)

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istanbul hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
iyi olmuş görgüsüze bak yaya yoluna geldi araba parketti!
bir daha yaya geçidine arabasını bırakıp gitmez
@38mekanik BENCE ARABAYI KİLİTLEMEYİ UNUTMAZ. BUNLAR YAYA GEÇİDİNİN NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ İÇİN YİNE OLSA YİNE PARK EDER.
@38mekanik ne alakası var geri, adam yaya yoluna park ettiği içini çalındı
bütün suç bu hırsızlara hak ettiği cezayı vermeyen hukuk sisteminde
hem yaya geçidine bırak arabanı hem kapıyı kitleme hem de anahtar üzerinde çalışır halde bırak . paran çok kesin araç kontagı kapatmıyor yakıt parası çok ya ...... yaya geçidinin üzerin de park et yayaya saygı yok ki ....hem anahtarı üstün de bırak çalışır vaziyette .... bence sen kaskodan para almak için bu hırsızı sen ayarladın kesin ..kasko yerine olsam kuruş vermem sana ...bu hırsız arabadan iniyor senimi takip etmiş arabayı çalışır halde bırakır bende çalarım gibisin den ...hırsızı bu tanıyor galiba...
@sihat7878 yarın gel sherlock olarak başla
@sihat7878 BENDE ONU ANLAMADIM. HIRSIZ KARŞI ŞERİTTE NERDEN GÖRDÜN ARACIN ANAHTARININ ÜZERİNDE OLDUĞUNU.
@sihat7878 anahtar üzerindeyken çalınan araca kasko zaten para ödemiyor
@sihat7878 Araba anahtar kontak üzerinde çalınır ise kasko karşılamıyor zaten..
diyarbakırdan çıkar şimdi o araba parçalanmış olarak
hırsızlık farklı bir şey kural hatası yapmak farklı bir şey,şimdi siz sapla samanı biribirinden ayırın çogunuz sanki hırsızın yakınıymışsınız gibi yorumlar atmışsınız. kimse kimsenin malına çökemez,adam onu ne emeklerle aldı,şeref yoksunu hırsız da saniyeler içinde onca emeği alıp götürdü,şimdi yüzbinlik aracı 15 bine hurdaya vermiştir,neden çünkü o parayı biriktirip kredi çekip almadıki,çaldı kaçtı. kimse hırsızı savunmasın ve kimsede hırsıza canak tutmasın.Umarım en kısa zamanda bulunur,o hırsızda hak ettiği cezayı çeker.
yaya geçidine park etmesinden dolayı araç sahibine mi yorum yapalım hırsıza mı? bence ikisi de beter olsun!!
Hah anahtar üstünde kapı açık, sigorta böyle durumda para da ödemez. Yalasın avucunu.
@morfinellus Ödeyen sigortalar da var.
bu hırsızlara bu cesareti veren kanun koyucularınız eğer Allah'ın kanununu uygulasaydı acaba bu cesareti kendilerinde bulabilirlermiydi. kesin artık şu hırsızların elini ayağını...
kasko para ödemez anahtar çalışır vaziyette olunca....
beter olsun. önce trafik kurallarını öğrensin. önce başkalarına saygılı olmasını öğrensin. tabi hırsızda cezasız kalmasın.
Parası olanın aklı kıt olur,seyyar gezici araba çekicileri anında görevinde.
duyarlı bir hırsıza rastladı yaya geçidinden kaldırdı arabayı bir daha parketmez
ÜLKEMİZDE HIRSIZLIĞIN CEZASI OLMADIĞI İÇİN BU OLAYLARIN OLMASI SON DERECE DOĞAL.
üzüldüm ama hak etmişin kardeş,arabayı bir yaya geçidi üzerine koyuyorsun iki arkadan gelen araba olduğu halde kapıyı açıyorsun üç birde arabanın kapısını açık bıraktığın gibi anahtarları üzerinde bırakıyorsun sana daha ne söylenebilir ki kardeş geçmiş olsun...
iyi de karşıda duran indiği aracın plakası açık zaten
Yaya geçitine park ettiği için almışlardır..)))))))) Ök...z kapıyı da öyle bir açıyor ki? Yanından geçen minibüs kapıya çarpaçak...
amerika mı burası öyle anahtarın almadan iniyorsun.. kasko da tam para ödemez. hırsız da tam ceza almaz bu işte..
danışıklı dövüş bunun adı sigortadan para almak için çaldırmış videoyu iyi izleyin seyir halinde ters yönde olacak ve giderken bu araba boşta çalayım diyecek yemezler kardeşim dolandırıcı bunlar
Memlekette her 10 metrekareye 1 hırsız düşüyor...
haydan geldi huya gitti
bunlar gibiler yüzünden trafikte kitleniyor
Çalınma işi çok garip sanki senaryo gibi kasko şirketine kurulmuş bir tuzak gibi bilinçli gibi görünüyor. çalan kişi çok rahat karşıdan koşarak geliyor sanki herşeyden haberi varmış gibi binip gidiyor.
Anahtarı üstünde bırakıyorsan çalınmasınıda göze alacaksın kardeşim.
allahın magandası park ettiği yere bakarmısın
@sadikaliyuceer yorumlara bakıyorum da ne kadar da bilgisiz yazıyorsunuz tamam adam yaya geçidine çekmiş olabilir fakat yermi var ne yapsın demirleri de dikmişler oraya hırsıza hiç bir laf edmiyorsun iyi olmuş diyorsun senin başına gelse böyle diyebilecekmisin.!
yaw mercedes bu araba kontak cebinde olaydı araba yine çalışsın ilerde stop ederdi yada tlf,da uygulama var aracımı bul dersin bulur..tabi parca kaldıysa
bu adamın salaklığının hiç bir bahanesi yok bence .! bu ne aymazlıktır,şımarıklıktır yolun ortasına arabayı çalışır vaziyette bırakırsan olacağı bu:!! ne demiş atalarımız akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
ulan yorumlara bak hirsizin hic sucu yok
gelir paylaşımı
Görüntülerde gördüğüm kadarı ile bana danışıklı döğüş gibi geldi. Hırsız nereden arabanın açık ve anahtarı üstünde olduğunu biliyordu?
ee sazan arıyor millet sen aracın icinde anahtarı bırak kapıyı acık bırak git olacak işmi
danışıklı dövüş .sigortadan para almak için yapılmış bi oyun sigorta şirkerti olsam bu aracı ödemem.
BURA TÜRKİYE HIRSIZIN ARSIZIN ÇOK OLDUĞU YERDİR HER ZAMAN DİKKAT EDECEKSİN KENDİNİ AVRUPADAMI SANDIN 1 DAKİKA İÇİNDE AFFETMEZLER ÇÜNKÜ NEDEN CEZASI YOK O ÇALAN KİŞİYİ YAKALANIRSA EN AZ 10 SUÇDAN ARANIYORDUR
o araç bence bilerek çaldırmışdır cüngü araçdan inişine bakın etrafına bakıyor sonra karşıdan araç geliyor karşıdan gelen araç o araçın çalışır vaziyette olduğunu nasıl anlıyor ayrıca araç siyah camlı aracın içerisinde kimse var mı diye derettüt etmeden biniyor anlaşmalı hırsızlık var altında birbirşey polisimiz çözer bu kadar aptalmı zannettiyorlar insanları
planlanmış bir olaya benziyor . karşıdan araba geliyor duruyor adam çalıyor gidiyor .. nerden gördünde hemen durdun çalıştıgını anladın .
ASLINDA İYİ OLMUŞ..BİDAHA ARACINI YOLUN ORTASINA VE BİDE ÜSTÜNE ÜSTLÜK YAYA GEÇİTİNE PARKETMEZ VE AKILLANIR YAVRUCAK
iyi olmuş, saygısızın tekiymiş zaten. tam yaya geçidine park etmiş. beter olsun.
Araçlarını boş yere çalışır vaziyette dakikalarca duranlar, hem çevre kirliliğine hemde petrol fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Bu kişilere varsa hakkımı helal etmediğimi burdan belirtiyorum. Eminim zengin insanların umrunda olmuyor yazdıklarım ama umarım bu olaydan sonra biraz daha dikkatli olurlar. ve araçlarını 1 dakikalığına bile olsa stop ederler. Anlamıyorum çok mu zor kontağı çevirmek? Teknoloji bizlere ışıklarda beklerken bile stop eden araçlar üretiyor, bizler ise bu sistemi devre dışı bırakıp hem yakıt israfı, hem çevre kirliliği yapmayı çok seviyoruz.
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