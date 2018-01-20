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Ekmekten çay kaşığı çıktı, sosyal medya yıkıldı

İLGİNÇ HABERLER | 20.01.2018 12:11 | Son Güncelleme 7 saat önce

Denizli'de bakkaldan aldığı ekmekten çay kaşığı çıktığını iddia eden Abdullah Çağdaş, yetkililere ulaşmak istiyor. Arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılan çay kaşıklı ekmek fotoğrafına ise "Hep ordan al takımı düzersin" ve "bardağını, tabağını da iste" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli ekmek kaşık

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu gerçekten facia ama beterin beteri var deyip şükretmeli.Yıllar önce Ümraniyede çok büyük bir Alışveriş marketler zinciri olan yerden aldığım ekmekte Hamam böcekleri çıkmıştı.(pişmiş halde tabii ki) Adamlara durumu anlatmama rağmen,umursamadılar bile..
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