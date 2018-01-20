Ekmekten çay kaşığı çıktı, sosyal medya yıkıldı

Denizli'de bakkaldan aldığı ekmekten çay kaşığı çıktığını iddia eden Abdullah Çağdaş, yetkililere ulaşmak istiyor. Arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılan çay kaşıklı ekmek fotoğrafına ise "Hep ordan al takımı düzersin" ve "bardağını, tabağını da iste" yorumları yapıldı.
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