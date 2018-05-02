Ekşi ışkın yedi fenomen oldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde çobanlık yapan Ali Kuşçu, dağ muzu olarak da bilinen ekşi ışkın yerken kendi videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. Kuşçu'nun, 'eşkışkın' olarak telaffuz ettiği ekşi ışkını iştahla yemesi ve konuşma aksanı, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi görmesine neden oldu.
Doğada mevsimsel olarak kendiliğinden yetişen ekşi ışkının çoğu hastalığa faydalı olduğunu da söyleyen Kuşçu'nun videoları yüz binlerce vatandaş tarafından izlendi.
Ali Kuşçu, videonun paylaşım rekorları kırması üzerine fenomen olmayı beklemediğini belirterek, “İnsanlardan çok ilgi görüyorum. Milyonlarca insana ulaştı ve ekşi ışkını öğrendi insanlar. Sürekli arıyorlar, gönderebildiğim kadar gönderiyorum ama yetişemiyorum. Memleketimizin de tanıtımını yapmış olduk, ekşi ışkının da” ifadelerini kullandı. (İHA)
Aydın'da çiftlikteki iğrenç olayda flaş gelişme... 26 yaşındaki erkeğe tecavüzle suçlanıyorlar!
Lisede kimse yüzüne bakmamıştı! Şimdi herkes peşinden koşuyor
İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı
Gerçek sandığınızdan çok farklı! Bakın bu karenin görünmeyen yüzünde neler oluyormuş
Prof. Dr. Ahmet Ercan: İmar barışı getirmek olası depremde faciaya yol açmaktır
Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?
5 kişinin yaralandığı kaza ‘şaka’ değil taciz çıktı
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadını doktora götürmek yerine hayvan dışkısına gömdüler!
Şaşırıp kaldık: Siri, ‘Anne’ dediğinizde küfür etmeye başlıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum