El freni çekilmeyen araç kazaya neden oluyordu...

Edinilen bilgiye göre, Tapu İl Müdürlüğünde gelen ismi öğrenilemeyen kadın sürücü otomobilini park ederek, Tapu İl Müdürlüğü’ne gitti. Bu esnada el freni çekilmeyen otomobil kendiliğinde hareket etti. Otomobilin hareket ettiğini kendi iş yerine doğru geldiğini gören Mahmut Oktay Baysal, otomobili durdurdu. Bu esnada otomobilin hareket ettiğini gören kadın sürücü koşarak otomobilin yanına geldi. Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



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