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El freni çekilmeyen araç kazaya neden oluyordu...

İLGİNÇ HABERLER  | 14.07.2018 11:30 | Son Güncelleme

Kilis’te, bir kadın sürücünün el frenini çekmeden otomobilden inmesi üzerine otomobil hareket etmesi sonucu az daha trafik kazası meydana geliyordu.

Edinilen bilgiye göre, Tapu İl Müdürlüğünde gelen ismi öğrenilemeyen kadın sürücü otomobilini park ederek, Tapu İl Müdürlüğü’ne gitti. Bu esnada el freni çekilmeyen otomobil kendiliğinde hareket etti. Otomobilin hareket ettiğini kendi iş yerine doğru geldiğini gören Mahmut Oktay Baysal, otomobili durdurdu. Bu esnada otomobilin hareket ettiğini gören kadın sürücü koşarak otomobilin yanına geldi. Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis kadın sürücü el freni

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