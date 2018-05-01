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El freni unutkanlığı faciaya neden oluyordu

İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2018 09:07 | Son Güncelleme

İzmir'de bir servis minibüsünün sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu. Bunun üzerine servis minibüsü de yola fırladı. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Karşıyaka ilçesindeki Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Park halindeki bir servis minibüsü, iddiaya göre sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonucu, hareket etmeye başladı. Aracının hareket ettiğini gören servis minibüsünün sürücüsü, caddeye fırlayan aracına yetişmeye çalıştı. Hızlı bir şekilde caddeye çıkan aracına binen sürücü, unutkanlığı nedeniyle az kalsın faciaya neden oluyordu. Yaşanan bu anlar ise benzin istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, park halindeki servis minibüsü, sürücüsünün içinde olmadığı sırada hareket ediyor. Geriye doğru ilerleyen servis minibüsü, kısa bir süre içerisinde caddeye çıkıyor. Aracının hareket ettiğini gören sürücü ise, koşarak aracına ilerliyor. Daha sonra da aracına binen sürücü caddeye çıkan aracını benzin istasyonuna geri getiriyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
el freni Kaza tehlike izmir

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