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El frenini çekmeyen sürücü trafikte panik yaşattı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2018 10:06 | Son Güncelleme

Mardin’de yol verme tartışması yüzünden aracından el frenini çekmeden inen sürücü trafiği birbirine kattı.

Mardin’in merkez Artuklu ilçesi Savur Kapı Mahallesi’nde yol verme tartışması yüzünden aracından el frenini çekmeden inen minibüs sürücüsü arkasındaki araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. İndiği aracının geri geri gittiğini fark eden sürücü tartışmayı bırakarak, aracına koştu. Minibüsün arkasındaki araçların sürücüleri ise kazayı önleyebilmek için zor anlar yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
mardin el freni

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