Elazığlı fenomene Belediye Başkanı Güler rakip oldu

İsa Sezeroğlu'nun şelale önünde çektiği video, sosyal medyalarda yayılarak ülke gündeminde kendisine yer edinmişti. Bu videonun farklı bir versiyonunu çeken Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ise İsa Sezeroğlu'na rakip oldu.
Başkan Güler'in çektiği videoda Beyayla Mahallesi ile Yenipazar ilçe sınırları arasında bulunan ‘Su Uçtu’ şelalesinin tanıtımı amaçlandı. Kendisine ait sosyal medya hesabından videoları paylaşan Başkan Güler, Sezeroğlu'nun aksine ‘Anlatmaya gerek var’ dedi.
Birçok kişi tarafından beğenilen ve yorumlanan video ile Başkan Güler, Sezeroğlu'na rakip olarak gösterildi. (İHA)
Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...
Fransa'dan Salih Müslim'e büyük şok! 3 saat kala heyetten çıkarıldı
Times: 'Erdoğan seçimlerden önce popülist bir hamleyle askeri üniforma giydi'
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Görgüsüzlüğün bu kadarı! Londra'nın zengin çocuklarına tepki yağıyor
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum