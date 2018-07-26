Elbisesi trene takılan kadın ölümden döndü

Hindistan'da yaşanan olayda, bir kadın elbisesinin azizliğine uğradı. Elbisesi trene takılan kadın korku dolu anlar yaşadı. Tren hareket ederken istasyonda görevli polis ve çevrede bulunan insanlar kadını kurtarırken, ölümle burun buruna gelen kadının o anları istasyon kamearına yansıdı.
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