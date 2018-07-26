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Elbisesi trene takılan kadın ölümden döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 26.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Hindistan'da elbisesi trene takılan kadın ölümden döndü. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'da yaşanan olayda, bir kadın elbisesinin azizliğine uğradı. Elbisesi trene takılan kadın korku dolu anlar yaşadı. Tren hareket ederken istasyonda görevli polis ve çevrede bulunan insanlar kadını kurtarırken, ölümle burun buruna gelen kadının o anları istasyon kamearına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan tren istasyonu kadın elbise

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