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Elektrik direğinin tepesine tırmanıp barfiks çekti

İLGİNÇ HABERLER | 18.01.2018 14:25 | Son Güncelleme 5 saat önce

Sokakta bulunan elektrik direğine bir anda tırmanarak barfiks çeken adam görenleri hayrete düşürdü. İsveç'te yaşayan 26 yaşındaki Johannes Erlands'in görüntüleri sosyal medyada günün konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
isveç barfiks

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