Elektrikli tekerlekli sandalyeyle iki kişiye çarptı sonra kaçtı

Elektrikli tekerlekli sandalye kullanan adamın, otobüs durağında bekleyen iki yaşlı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadınları aracıyla kaldırıma fırlatan adam olay sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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