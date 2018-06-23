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Elektrikli tekerlekli sandalyeyle iki kişiye çarptı sonra kaçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

Elektrikli tekerlekli sandalye kullanan adamın, durakta bekleyen yaşlı kadınlara çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Elektrikli tekerlekli sandalye kullanan adamın, otobüs durağında bekleyen iki yaşlı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadınları aracıyla kaldırıma fırlatan adam olay sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.


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elektrikli tekerlekli sandalye otobüs durağı yaşlı kadın

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