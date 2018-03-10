Elektrikli yılan balığını ısıran köpeğe bakın ne oldu

Tek seferde 600 volta kadar elektrik akımı verebilen yılan balığını ısıran köpek hayatının şokunu yaşadı. Tatlı suda yaşayan balık hem saldırıda hem de kendisini korurken elektrik akımı üretebiliyor. Çin'de kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.